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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)
15.03.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

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Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Bu arada Varşova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da katil zanlısı Muhammet Emektar'ın tutuklandığı belirtildi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kocaman'ın cenazesi, Polonya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Cenaze önce İstanbul'a, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, gencin cenazesi morga kaldırıldı. Furkan Kocaman'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polonyada öldürülen Furkanın cenazesi memleketi Konyaya getirildi

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Varşova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan Muhammet Emektar'ın (29) yapılan gizli duruşmada tutuklandığı, cinayet nedeni konusunda Polonya resmi makamlarınca açıklanan bir bilgi bulunmadığı, konunun çok yönlü olarak takip edildiği" belirtildi.

Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de Almanya'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi. Emektar'ın ayrıca PKK sempatizanı olduğu da ileri sürüldü.

 

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