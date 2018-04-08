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    ‘Politik komedyen provokasyon yapıyor’

    ANKARA
    08.04.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye için ‘tahrik eden düşman’ tanımlaması yapıp tehditlerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a tepki gösterdi.

    Çelik, sosyal medya hesabından özetle şunları kaydetti: “Siyasi ilkeler yerine ‘mahalle dayanışması’ ile hareket ederse AB en temel iddiasını kaybeder. Yunanistan Savunma Bakanı sıfatı taşıyan bu ‘politik komedyen’ sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye’ye karşı askeri yığınağı arttırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan hükümeti sessiz kalarak onay veriyor. AB dünyaya siyasi ilkeleri hatırlatırken, Yunanistan Savunma Bakanı’nı görmezden gelemez. Bu şahsı kınamalıdır. İlkeler herkes içindir. Aksi halde AB dayanışması bir ilkeler dayanışması olmaz, içi boş bir soğuk savaş dayanışmasına benzemeye başlar.”

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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