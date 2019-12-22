Polisten polise operasyon

İSTANBUL Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüttükleri çalışmalar sırasında bazı polislerin göçmen kaçaklığı olaylarına karıştıklarını fark etti. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na geliyordu. Aktarma yapacakları uçaklara binmeyen bu kişiler polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınıyor, herhangi bir pasaport kontrolüne sokulmuyor ve sivil polis aracı ile illegal olarak yurda giriş yapıyorlardı. 2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye’ye soktuğu tespit edildi. İstanbul Havalimanı’nın pasaport kontrolünde görevli polis Çağrı K. ise bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sisteme girerek sahte pasaport için yol açıyordu. Özellikle AB vatandaşlarının kimlikleriyle yapılan sahte pasaportları alanlar rahatça Avrupa ülkelerine seyahat edebiliyordu. Yapılan tespitlerin ardından operasyon düzenledi. Üç polis ve giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. gözaltına alındı. Savcılık Ersin A.’yı adli kontrolle bırakırken, polisler Aziz K., Seyfi D. ve Çağrı K. tutuklandı. Polislerin yüklü miktarda rüşvet aldıkları iddia edildi.