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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İstanbul (DHA)
15.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Polisten Küçük Ali'ye doğum günü sürprizi

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Polisten Küçük Ali'ye doğum günü sürprizi

6 yaşındaki oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail yoluyla ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü babanın bu ricasını kırmadı ve küçük Ali'ye doğum gününde müthiş bir sürpriz hazırladı.

Baba Hasan Ali Durmuşoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a mail yoluyla ulaşarak oğlunun polislere karşı olan düşkünlüğünü ve evde sürekli polis oynu oynadığını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali için, sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. 

EVİNİN ÖNÜNDE POLİS KONVOYU KARŞILADI

6. yaş gününde Ali, başkomiser kıyafetleriyle evinden çıktı. Onu, evinin kapısında polis konvoyu karşıladı. Polis tekmil vererek küçük başkomiseri makam aracına bindirdi. Küçük başkomiser ilk önce telsizden talimat verdi. Daha sonra da polis megafonuyla sürücülerin emniyet kemeri takmasını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Polis konvoyu daha sonra Ali'nin okuluna doğru hareket ederken konvoya yunus polisleri eşlik etti.  Konvoy okulun bulunduğu sokağa geldiğinde Ali Durmuşoğlu'nu 4 polis tekmil vererek karşıladı. 

OKULDAKİ PARTİYE POLİSLER DE KATILDI

Okulda hazırlanan doğum günü partisine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir ile polis memurları da katıldı. İlçe Emniyet Müdürü, Ali'ye ve sınıf arkadaşlarına hediyeler verdi. Küçük başkomiser, okul arkadaşlarına kurallar ile ilgili bilgi verdi. Ardından doğum günü pastası kesildi. 

"İNANILMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ"

Oğlunun hayali gerçekleştiği için çok mutlu olan anne Şefika Durmuşoğlu,"Ali her zaman polisleri çok seviyordu ve hep polis olmak istiyordu. Bu çok büyük bir hayaldi onun için. Babasına anlattım doğum gününde böyle bir sürpriz olsun istedik. Çok mutlu oldu. Çok harika, inanılmaz bir gün geçirdi. O mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Çok güzel bir gündü. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Hasan Ali Durmuşoğu ise, "Oğlumuzun polis olmak istediğini zaten biliyorduk. Eşim bu konuyu bana açınca doğum gününde sayın emniyet müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan müdürümüze mail attım. Sağolsun müdürümüz bizi kırmadı. İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Işık başkanlığında böyle bir doğum günü geçirdik. Çok güzel bir doğum günü oldu oğlumuz için. Unutulmayacak bir doğum günü oldu. Tüm emniyet camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.



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