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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/DHA
24.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Polisten kaçtığı otomobille ters yöne girdi, ortalığı birbirine kattı!

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hasteneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaza, saat 04.00 sıralarında  Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobili ile ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre ilerledi. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza  nedeniye Anadolu Caddesi üzerinde 2 şerit kapatılarak trafik tek bir şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Polisten kaçtığı otomobille ters yöne girdi, ortalığı birbirine kattı


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