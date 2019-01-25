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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.01.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Polisten kaçtı ''Bizde bir şey yok'' dedi... Arkadaşı itiraf etti

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Polisten kaçtı ''Bizde bir şey yok'' dedi... Arkadaşı itiraf etti

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan minibüs sürücüsü, "Bizde bir şey yok” diye kendini savunurken, araçta bulunan şahısların kız arkadaşı “Alkollü olduğu için kaçtı, ben de alkollüyüm” dedi. Araçta bulunan 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada bir araç üzerine bıraktıkları kadehteki içki ise dikkat çekti.

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  • Arkadaşı itiraf etti
  • Arkadaşı itiraf etti
  • Arkadaşı itiraf etti
  • Arkadaşı itiraf etti
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Sanayiler Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Sanayiler Bölgesi'nde yaptığı asayiş uygulamasında 41 UL 314 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu.

Polisten kaçtı Bizde bir şey yok dedi... Arkadaşı itiraf etti


Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, Selçuk Caddesi, İstikamet Caddesi, Ankara Yolu ve sanayi sitesi içerisindeki bazı sokaklardan izini kaybettirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra Adana çevre yolu caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda alışveriş yaptığı sırada polis ekiplerini fark etmesi üzerine tekrar kaçmaya başladı.

Buradan Sedirler Caddesi ve Başak Caddesi'ne geçen şahıs, izini kaybettirmek için cadde üzerindeki bir sitenin içerisine girdi. Bu yöntemde de başarılı olamayan sürücü site içerisinde sıkıştırılarak durduruldu. Suriye uyruklu sürücü Salih A. (22) ve araçta bulunan Arif A.(32) ve Göknur Ç. (27) araçtan indirilerek kelepçelenip etkisiz hale getirildi. Otomobilde arama yapan ekipler, arka koltukta konfeti buldu. 

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇTI BEN DE ALKOLLÜYÜM”

Sürücü, polisin neden kaçtınız sorusunu ise, "Abi bizde hiç bir şey yok" şeklinde cevap verdi. Sürücü Salih A. “Arabayı ilk arkadaşım kullanıyordu. Sonra petrolde ben geçtim direksiyona” diyerek kendini savundu. Diğer taraftan Salih A.’nın yanında bulunan arkadaşlarından Göknur Ç. "Alkollü olduğu için kaçtı ben de alkollüyüm” diye konuşması dikkat çekti.

Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 7 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü Salih A. ile yanında bulunan 2 arkadaşı işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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