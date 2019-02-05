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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.02.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Polisten kaçmak için çatından atladı

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Polisten kaçmak için çatından atladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdiği fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alınmak istenilen 2 şüpheliden biri polisten kaçmak için evin çatısından atladı. Yine operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslarda İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edileceği kaydedildi. 

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Pazartesi gece saat 23.00’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; hakkında fuhuşa yer temin etme ve 6 farklı olaydan arama kaydı bulunan Sevil T. (50), baskın yapılan evde yakalandı.

Ev içerisinde hakkında yine fuhuş yaptırtma ve fuhuşa yer temin etme suçlarından arama bulunan Kadir D. (41), ise polis ekiplerinden kaçmak için evin çatısına çıktı. Kısa süren kovalamada Kadir D., çatında atlayıp kaçmak istedi. Aşağı da bekleyen polis ekipleri çatıdan atlayıp kaçmak isteyen Kadir D.’yi kıskıvrak yakaladı.

FUHUŞ İÇİN 100’ER TL VERDİLER

Daha sonra polis ekipleri baskın yaptıkları evi didik didik aradı. Arama sonucunda eve gizlenmiş Özbek uyruklu 1 bayan ve 3 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 3 Afgan uyruklu şahıs Kadir D. ile fuhuş için 100’er TL para karşılığında anlaşma yaptıklarını belirtti. Yabancı şahıslar Kadir D.’ye 300 TL para verdiklerini, fakat ilişikliye giremeden yakalandıklarını iddia ettiler.

YABANCILAR İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda yakalanan 5 şahsa kabahatler kanunundan cezai işlem uygulanırken, fuhuşa yer temin etmekten yakalanan Kadir D. ve Sevil T. ise gözaltına alınıp adili makamlara sevk edildi. Yine operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslarda İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edileceği kaydedildi. 

 

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