Polisten kaçan şüpheli çocuk üçüncü kattan düştü
MANİSA’da devriye gezen polisler, atıl durumdaki eski ilahiyat fakültesinden hırsızlık yapmak istedikleri iddia edilen şüphelileri fark etti. Polislerden kaçmaya çalışan şüphelilerden M.D. (13) üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi Turgutlu Caddesinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, atıl durumda bulanan eski ilahiyat fakültesi binasında hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark etti. Polisi görünce kaçan şüphelilerden M.D. üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, daha sonra ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Çevrede yapılan aramada diğer 2 şüpheliyi de yakalayan polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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