Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı! Nefes kesen anlar…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı! Nefes kesen anlar…
GeriGündem Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı! Nefes kesen anlar…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağatay KENARLI/DHA
18.02.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı! Nefes kesen anlar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda lüks ciple polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 

30
  • Lüks cipli uyuşturucu kaçakçısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca
  • Lüks cipli uyuşturucu kaçakçısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca
  • Lüks cipli uyuşturucu kaçakçısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca
  • Lüks cipli uyuşturucu kaçakçısı ile polis arasında nefes kesen kovalamaca
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-12 Şubat tarihleri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'DE 280 KİLO EROİN 

İlk operasyon 1 Şubat'ta Şişli'de bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri yaptığı baskında A.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 280 kilo eroin ele geçirildi. 

YAKALANMAMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ, KAZA YAPTI AMA POLİSİN ELİNDEN KAÇAMADI 

İkinci operasyon ise 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta düzenlendi. Narkotik polislerinin takibinde olan bir şüpheli polis ekiplerini fark ederek lüks ciple kaçmaya başladı. Yakalanmamak için trafikte ters yöne giren ve başka araçlara da çarparak kaçmaya çalışan şüpheli S.A. cipi bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli S.A.'yı yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı lüks cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Şüpheli S.A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında cezaevi firarisi olarak arandığı, 'Hırsızlık', 'Kız kaçırmak', 'Yağma' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli S.A.'nın polis ekiplerinden kaçması ve ters yöne girerek kaza yapması sonrasında yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. 

KALASLARIN ARASINDA 'SKUNK'

Üçüncü operasyon ise 12 Şubat tarihinde Bağcılar ve Avcılar ilçelerinde düzenlendi. Polis ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sokulacağı bilgisi üzerine yaptığı çalışmalarda 5 şüpheliyi belirleyerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin Narkotik polislerine yakalanmamak için tahta kalasların arasında özel bölmeler yaparak uyuşturucu maddeleri buraya gizlediği belirlendi. Yapılan aramalarda kalaslar arasındaki özel bölmelerde 162 kilogram skunk ele geçirildi.  Polis ekipleri şüpheli F.T., M.A., H.Ş., F.Ş. ve  M.Z.D.'yi içleri uyuşturucu yüklü kalasları taşıdığı sırada baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin kalasları taşıması ve polis ekiplerinin daha sonra şüphelileri gözaltına alması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri farklı tarihlerde tamamlanan 8 şüphelinin çıkartıldıkları farklı mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi