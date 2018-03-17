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    Polisten bıçaklı gözaltı

    İsmail SAYMAZ
    17.03.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te bir trafik polisinin tartıştığı genci bıçakla tehdit edip kafasına vurarak gözaltına aldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Geceyi hastanede geçiren genç, polisten şikayetçi oldu.

    Polisten bıçaklı gözaltıGaziantep İnönü Caddesi üzerinde babasına ait iddia bayisine bakan üniversite öğrencisi Metin Cemal Özkarslı, dışarıdan ses gelmesi üzerine kapı önüne çıktı. İddiaya göre cadde üzerinde bir trafik polisinin komşu esnafla tartıştığını gördü. Polisin sert çıkması üzerine Özkarslı, trafik polisinin motosikletinin plakasını almak istedi. Kavga büyüyünce trafik polisi, 24 yaşındaki Özkarslı’yı gözaltına almak istedi. Özkarslı dükkana girince trafik polisi ve arkadaşı da içeriye daldı. İş yerinin kamera görüntülerinde Trafik polisi tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alarak,Özkarslı’yı direnmemesi için tehdit ettiği ve bıçağın sapıyla gencin başına vurduğu görülüyor.

    Gözaltına alınarak Şahinbey Polis Merkezine götürülen Özkarslı, iddiaya göre aynı polis tarafından karakolda da başından darp edildi. Bunun üzerine Özkarslı, beyin kanaması şüphesiyle geceyi hastanede geçirdi. Özkarslı ve ailesi bugün şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti. Öte yandan polisin de Özkarslı’dan şikayetçi olduğu, gencin devlet büyüklerine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi.

     

    Etiketler: polis , bıçaklı gözaltı , Gaziantep , gündem
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