Polislere siyah çorap zorunlu
EMNİYET Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, ‘Çarşı ve mahalle bekçisi’ ifadeleri yönetmeliğe eklendi. Erkek ve kadın personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak.
Kadın personel, tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.
‘Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam’ ifadesi, ‘kurbağa adam’ olarak değiştirildi.
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