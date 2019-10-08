Polisler trafikte tartışırken gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisler trafikte tartışırken gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı
GeriGündem Polisler trafikte tartışırken gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)
08.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Polisler trafikte tartışırken gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'nın Kulu ilçesinde dolandırıcılıktan gözaltına alınan şüpheli, polislerin trafikte tartıştıkları sürücüye işlem yapmak için inmesini fırsat bilip sivil polis aracının direksiyonuna geçerek kaçtı. O anlar kameraya yansırken sivil polis aracı terk edilmiş halde bulundu.

Olay, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya - Ankara karayolu Hastane kavşağında meydana geldi. Lastik tamircisi Ufuk Can Kınalı, yönetimindeki 42 M 0102 plakalı üstünde çakar lambası bulunan mobil yol yardım minibüsüyle sanayi sitesindeki iş yerinden ilçe merkezine giderken önüne akaryakıt istasyonundan 06 BGH 213 plakalı hafif ticari araç çıktı. Kınalı ile ticari araçtaki 3 kişi arasında yolda tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında hafif ticari araçta bulunan 3 kişi, kendilerinin polis olduğunu belirtip Kınalı'nın minibüsünü sağa çekmesini istedi. Hafif ticari araçtan inen Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi'ne bağlı 1'i komiser 3 polis memuru, Kınalı'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada 'ATM dolandırıcılığı' iddiasıyla hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Konya'da gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülen şüpheli, direksiyon başına geçip sivil polis aracıyla kaçtı. Polisler aracın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı ise mobil yardım minibüsündeki sesli araç kamerasına yansıdı.

SİVİL POLİS ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polislere ait tabanca ve tüfeğin içinde bulunduğu sivil polis aracı dün, polislerin araçta unuttuğu cep telefonunun sinyali sayesinde yaklaşık 25 kilometre ileride Kulu- Kırıkkale yolu Köşker Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaçan şüpheliyi arama çalışması sürerken Ufuk Can Kınalı, gözaltına alınmak isterken kendisini dövüp orantısız güç kullandıklarını iddia ettiği 3 polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Kınalı'nın talebi üzerine şikayetçi olduğu kişilerin polis olması nedeniyle soruşturma jandarmaya devredildi.

3 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Aldığı darbeler sonucu 3 gün iş göremez raporu aldığını belirten Ufuk Can Kınalı, kamera kayıtlarını da delil olarak sunduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

Kınalı şöyle konuştu:
''Mobil yol yardım aracıyla sanayiden Kulu ilçesine normal hızla gelirken, bir akaryakıt istasyonundan sivil bir hafif ticari araç aninden karayoluna çıktı. Daha sonra önüme doğru gelmeye başlayınca ben uyarı için selektör yaptım. Sol şeride geçtim. O araç ise sağ şeritten hızla ilerledi. Ben de daha sonra yol boş olduğu için sağ şeride geçtim. Kırmızı ışıklara yaklaştığımda ise hafif ticari araç, sol şeritte iken önüme sağ şeride geçti. Ben de selektör yaptım. Araç kırmızı ışıkta geçip gitti. Diğer kavşak olan Hastane kavşağına geldiğimde hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekliyordu. Ben de durup beklemeye başladım. O aracın camı açıldı. Ben de aracımın camını açtım. O araçtan bir kişi bana 'O lambaları kapat. Sen ambulans mısın?' dedi. Ben de o kişilerin kim olduğunu bilmediğim için 'Evet ambulansım' diye cevap verdim. Sonra bana aracımı sağa çekmemi isteyip polis olduklarını söylediler. Yeşil ışık yandıktan sonra ben aracı sağa çektim. Hafif ticari aracın arka kapısından biri inip, polis kimliğini göstererek ruhsatı istedi. Ruhsatı verdiğim sırada hafif ticari araç, benin minibüsün önüne geçip durdu.''

Polislerin kendisini dövüp orantısız güç kullandıklarını ifade eden Kınalı, ''Araçtan inen sarı tişörtlü bir kişi bana küfür etti. Minibüsümün kapısını tekmeleyip kapıyı açıp beni aşağı indirdi. Bana ruhsat soran kişi ile sarı tişörtlü kişi, ters kelepçe yapmak için kollarımı arkaya çektiler. Ben 'Ne yapıyorsunuz ?' diye bağırdım. Bağırmamamı isteyip boğazımı sıktılar. Sessiz kalmamı söylediler. Bu sırada omzumu aracın kaportasına vurdular. Aracın kaportası hala ezik durumda. Sonra benim ayaklarıma vurarak yere yatırmaya çalıştılar. 5-10 saniye sonra ikisi birden beni bırakıp kendi araçlarının peşinden koşmaya başladı. Üçüncü kişi benimle ilgileniyordu. Sonra o da kendi araçlarını yakalamak için gitti. Olayın ardından polise gidip, aracımdaki sesli kamera kaydıyla birlikte şikayetçi oldum'' diye konuştu.

Minibüsün yol yardım aracı olduğu için üzerindeki çakar lambasının ruhsatta belirtildiğini ifade eden Kınalı, kendisinin trafik magandası gibi yansıtılmaya çalışıldığını, ama olmadığını ve olayın her anın sesli kamera kayıtların bulunduğunu söyledi.

Polisler trafikte tartışırken gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Mega trafik hayat felç oldu
İlk hedef 120 km'lik hat!
Mutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı: Baba ben bir kızla tanıştım...
Operasyon haberleri art arda geliyor! Çok sayıda gözaltı kararı