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    Polisler suçüstü yakaladı! Tam 51 kaydı var...

    ANKARA (AA)
    06.07.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Ankara’da Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen Nazlı P'yi suçüstü yakaladı. Zanlının, 9 ilde benzer 13 ayrı suçtan arandığı ve 51 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

    Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen Nazlı P'yi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

    Ankara'nın Sincan ilçesinde "tırnakçılık" adı verilen yöntemle gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek için çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.     

    Yürütülen çalışmalar sonrası polis, olayların faili olduğu tespit edilen Nazlı P'yi suçüstü yakaladı.     

    Zanlının, Ankara, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ, Balıkesir, Bursa, Konya ve Sakarya'da, 4 yankesicilik, 4 dolandırıcılık, 4 hırsızlık ve bir resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı belirlendi.     

    Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının benzer suçlardan 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.     

     

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    Etiketler: hırsız , tırnakçı , son dakika , haberler
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