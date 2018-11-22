Polisler her yerde Polat'ı arıyor! Dördüncü kez firar etti
Ordu’da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.
Ordu Efirli Cezaevi'nde, "mala zarar vermek" suçundan hükümlü olan Polat K. (40) isimli mahkum, muayene olmak için Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi. Ayrı mahkumun daha önce organize suçlar kapsamında piyasaya sahte çek ve sahte para sürmek suçunda hüküm giydiği, tehdit, hakaret, mala zarar verme, 6136 SKM, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda GBT kaydının olduğu, halen mala zarar verme suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenildi.
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