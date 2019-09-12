'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu
GeriGündem 'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK - Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ DHA
12.09.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SARIYER'de kavga eden 22 yaşındaki Bülent Yıldırım, olaya müdahale eden polisler tarafından yere yatırılarak defalarca darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Bülent Yıldırım, dayak yediği ana ilişkin kamera görüntüsünü de delil olarak savcılığa sundu.

14
  • Bu görüntülerle polisten şikayetçi oldu
  • Bu görüntülerle polisten şikayetçi oldu
  • Bu görüntülerle polisten şikayetçi oldu
  • Bu görüntülerle polisten şikayetçi oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şikayetçi Bülent Yıldırım avukatı Caner Şahin aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, 3 Ağustos'ta Sarıyer, Maslak Mahallesi'nde gerçekleşen olayı anlattı. Dilekçede, Bülent Yıldırım'ın olay tarihinde kurye olarak çalışırken bir grupla tartışma ve arbede yaşadığı, olay yerine polisin çağrıldığını belirtti. 

Olay yerine gelen motosikletli polis ekibinde bulunan 4 polis memurunun olayı yatıştırmak yerine şikayetçi Bülent Yıldırım ve arkadaşlarını darp ederek görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheli polislerden A.Ö.'nün şikayetçi Bülent Yıldırım karşılık vermemesine rağmen büyük bir şiddetle darp ettiği, diğer polislerin de hem olay yerinde, hem de polis merkezindeki avukat görüşme odasında Yıldırım'ı darp ettikleri öne sürüldü. Dosyaya delil olarak sunulan görüntülere göre, Bülent Yıldırım'ın polis memurlarınca yere yatırılarak defalarca darp edildiği, hatta şüpheli polis A.Ö.'nün kendi sağ bileği kırılana kadar Yıldırım'a vurduğu, bileğinde sorun olduktan sonra şiddetine son verdiği de belirtildi. Polislerin, araya giren kişileri de darp ettikleri belirtilen dilekçede, Bülent Yıldırım'ın polislerden işkence gördüğü ve polis merkezinde hazırlanan tutanağın da zorla imzalatılmaya çalışıldığı ifade edildi. 

4 POLİS MEMURU HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Dilekçede, olay yeri görüntülerinin toplanarak 4 polis memuru hakkında soruşturma açılarak "Kasten yaralama", "Görevi kötüye kullanma", "İşkence" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şikayetçi Bülent Yıldırım Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi'ne 4 Ağustos'ta verdiği ifadesinde, olay yerine gelen polisler yüzüme biber gazı sıkarak ters kelepçe taktılar yere yatırıp darp ettiler" diyerek araç içerisinde ve avukat görüşme odasında da darp edildiğini söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, olay gününe ait kamera kayıtlarının istenmesi, tanıkların ifadelerinin alınması için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Öte yandan bileğinden yaralanan polis memurunun da Bülent Yıldırım'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

"SURATIMI TEKMELEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan Bülent Yıldırım, başka bir grupla kavga ettiklerini belirterek, "Daha sonra polis geldi olaya müdahale etmek için. Polis arkadaşlar bize aşırı müdahalede bulundu. Bana aşırı derecede müdahale ettiler. Yere düşüyorum, yere düşmeme rağmen suratımı tekmeliyorlar, 3-4 kez biber gazı sıktılar. Hatta bir polis memuru yerde bana vururken elini kırdı. Daha sonra da bizi 'polisin elini kırdınız' diye şikayet etti. Biz 4 kişiydik, karşı taraf polisler gelince kaçtı zaten. 10 tane falan polis vardı. Polisler zaten normal bir müdahale yapmadı. Beni ters kelepçelemelerine rağmen yerde yine tekme attılar" dedi.

Yıldırım, "Beni polis arabasına bindirdiler, karakola giderken arabayı kenara çektiler, arabanın içinde beni copla dövdüler. Karakolda 'avukatın gelecek' dediler, gözümü açamıyordum biber gazında, 'avukatım yok benim' dedim. Beni avukat görüşme odasına ittiler, orada da dövdüler. Polisler sonrasında bizi kendileri çıkardılar karakoldan. Bir polis geldi, ne olduğu sordu, 'gel elini yüzünü yıkayalım' dedi, yıkadı, 'geç otur dinlen' dedi. Sabah bizi serbest bıraktılar. Diğer arkadaşlarım da benimleydi. Beni hastaneye götürmüyorlardı, amcam söyledi hastaneye gitmem gerektiğini" şeklinde konuştu. 

"ŞÜPHELİ KAMU GÖREVLİLERİNİN GEREKLİ CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUZ"

Yıldırım'ın avukatı Caner Şahin ise, "Suç duyurusunda bulunduk. Sürecin sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Hem idari boyutta, hem adli boyutta şüpheli kamu görevlilerinin gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! İşte o isimler...
Beştepe'de kritik toplantı! MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet katıldı
Öldürüp bahçedeki tandırda yakmışlardı! Cezası belli oldu...
'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu