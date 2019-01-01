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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Polisler bile şaşırdı! Dakikalarca dil döktü ama...

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Polisler bile şaşırdı! Dakikalarca dil döktü ama...

Karabük’te trafik polisleri yeni yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada alkollü olduğu iddia edilen ve iki ayrı uygulamaya giren sürücüye iki kez yakalanmaktan 6 bin 560 TL ceza kesildi. Alkollü sürücü yarım saat arayla yüklü ceza yediğini kendisinin ise asgari ücretle çalıştığını ve cezayı ödeyemeyeceğini söyleyerek polisleri ikna etmek için dakikalarca dil döktü.

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yeni yılın ilk dakikalarından itibaren KARDEMİR kavşağında çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturuldu. Havadan Drone ile de görüntülenen uygulamalarda her iki uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri tek tek alkol testine tabi tutulurken, alkollü çıkan sürücülere bin 2 lira ceza kesildi. Bazı sürücüler ise uygulamayı fark ederek geri manevra yaparak kaçmaya çalışsa da ekipler kıskıvrak yakaladı.

YARIM SAAT ARAYLA İKİ KEZ YAKALANDI

Safranbolu'dan Karabük istikametine yapılan uygulamada durdurulan sürücü Kadir S'nin yapılan testte alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce alkolden işlem yapıldığı tespit edilen sürücüye ikinci kez yakalandığından 3 bin 255 TL ceza kesildi. Cezanın ardından otomobil ehliyetli ve alkolsüz bir kişiye teslim edilirken, karakola götürülen sürücü Kadir S, ifadesinin ardından aracını geri alarak yarım saat sonra bu kez de Karabük'ten Safranbolu istikametine gerçekleştirilen uygulamaya takıldı. Yapılan alkol kontrolünde 120 promil alkollü olan ve direksiyon başında olan Kadir S'ye alkollü olduğu gerekçesiyle trafik polisleri tarafından ikinci kez işlem yapılmak istenirken, sürücü yarım saat önce karşı şeritteki uygulamaya girdiğini ve ceza aldığını söyleyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Yarım saat arayla yüklü ceza yediğini kendisinin ise asgari ücretle çalıştığını ve cezayı ödeyemeyeceğini ifade eden sürücü Kadir S., uzun süre ceza almamak için komiseri ve trafik ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye ceza işlemi uygulanırken, otomobil, çekiciyle otoparka gönderildi.

Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar kentin değişik bölgelerinde devam eden uygulamada alkollü olduğu tespit edilen çok sayıda sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

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