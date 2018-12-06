Polisle vurgun: 42 kişilik siber çete çökertildi
İnternet üzerinden banka hesaplarını boşaltan 42 kişilik siber çete yakayı ele verdi. 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenen hırsızların, vatandaşların kişisel bilgilerine ise polis S.C. ile nüfus memuru C.Ç.’ye rüşvet vererek ulaştığı ortaya çıktı.
SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlere göre çeteyi Usame G., Yaşar Ç., Mert Y. ve Şahin V. yönetiyordu. İnternet ortamında binlerce kişinin bilgilerini satın alan çete, ellerindeki veriler yeterli olmayınca Pendik Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memur S.C ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç ile bağlantı kurdu. Rüşvetçi memurlar, ‘annenin kızlık soyadı’, ‘kimlik seri no’ gibi verileri Emniyet’in ve nüfus müdürlüğünün bilgi sisteminden hırsızlara ulaştırıyordu.
‘19 BİNİ DAHA GÖNDERMEDİN’
2 kamu görevlisiyle çete arasındaki para trafiği ise telefon mesajlarıyla ortaya çıktı. Nüfus memuru S.C’nin çete elebaşılarından Yaşar Ç’ye “19 bini daha göndermedin, borcunu ver kardeşim” diye mesaj attığı tespit edildi. Polis memuru C.Ç.’nin ise 10 dosyadan aranması ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yaşar Ç.’ye yönelik polis operasyonlarını haber verdiği ve yakalanmamasını sağladığı ortaya çıktı. Çeteyi yöneten 4 ismin de sabit bir adreslerinin olmadığı, sürekli farklı otellerde kaldıkları saptandı.
İKİZ GSM KARTI ALIYORLARDI
Çete, voip hat olarak tanımlanan banka müşteri hizmetleri numaralarıyla aynı görünüme sahip numaralarla internet üzerinden arama yaparak banka bilgilerini alıyordu. Bankaların internet sitelerinin benzerlerini yaparak sosyal medyada da linkler yayınlıyordu. Gerçek banka linki sanarak bu adreslere tıklayan vatandaşların banka bilgileri alınıyordu. Çete banka hesaplarında tanımlı GSM hatları için de sahte kimlik ve sürücü belgesi verip kayıp ya da 4.5G’ye geçiş bahanesi ile ikiz sim kart temin ediyordu. Böylece hesaplardaki bloke kaldırılıyor ve hesap bilgileri ele geçiriliyordu. Çetenin bu yöntemlerle
1 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.
37 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI
Çeteyi yöneten Usame G., Yaşar Ç., 55 farklı dosyadan kaydı olan Mert Y. ve Şahin V. ile nüfus memuru S.C. ve polis C.Ç.’nin de aralarnda bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 42 kişiden aralarında çete yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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