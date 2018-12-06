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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - İSTANBUL
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Polisle vurgun: 42 kişilik siber çete çökertildi

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Polisle vurgun: 42 kişilik siber çete çökertildi

İnternet üzerinden banka hesaplarını boşaltan 42 kişilik siber çete yakayı ele verdi. 1 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenen hırsızların, vatandaşların kişisel bilgilerine ise polis S.C. ile nüfus memuru C.Ç.’ye rüşvet vererek ulaştığı ortaya çıktı.

SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlere göre çeteyi Usame G., Yaşar Ç., Mert Y. ve Şahin V. yönetiyordu. İnternet ortamında binlerce kişinin bilgilerini satın alan çete, ellerindeki veriler yeterli olmayınca Pendik Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memur S.C ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru C.Ç ile bağlantı kurdu. Rüşvetçi memurlar, ‘annenin kızlık soyadı’, ‘kimlik seri no’ gibi verileri Emniyet’in ve nüfus müdürlüğünün bilgi sisteminden hırsızlara ulaştırıyordu.

‘19 BİNİ DAHA GÖNDERMEDİN’

2 kamu görevlisiyle çete arasındaki para trafiği ise telefon mesajlarıyla ortaya çıktı. Nüfus memuru S.C’nin çete elebaşılarından Yaşar Ç’ye “19 bini daha göndermedin, borcunu ver kardeşim” diye mesaj attığı tespit edildi. Polis memuru C.Ç.’nin ise 10 dosyadan aranması ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yaşar Ç.’ye yönelik polis operasyonlarını haber verdiği ve yakalanmamasını sağladığı ortaya çıktı. Çeteyi yöneten 4 ismin de sabit bir adreslerinin olmadığı, sürekli farklı otellerde kaldıkları saptandı.

İKİZ GSM KARTI ALIYORLARDI

Çete, voip hat olarak tanımlanan banka müşteri hizmetleri numaralarıyla aynı görünüme sahip numaralarla internet üzerinden arama yaparak banka bilgilerini alıyordu. Bankaların internet sitelerinin benzerlerini yaparak sosyal medyada da linkler yayınlıyordu. Gerçek banka linki sanarak bu adreslere tıklayan vatandaşların banka bilgileri alınıyordu. Çete banka hesaplarında tanımlı GSM hatları için de sahte kimlik ve sürücü belgesi verip kayıp ya da 4.5G’ye geçiş bahanesi ile ikiz sim kart temin ediyordu. Böylece hesaplardaki bloke kaldırılıyor ve hesap bilgileri ele geçiriliyordu. Çetenin bu yöntemlerle
1 milyon TL vurgun yaptığı tespit edildi.

37 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Çeteyi yöneten Usame G., Yaşar Ç., 55 farklı dosyadan kaydı olan Mert Y. ve Şahin V. ile nüfus memuru S.C. ve polis C.Ç.’nin de aralarnda bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 42 kişiden aralarında çete yöneticileri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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