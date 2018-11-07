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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
07.11.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

'Polisiz' deyip gasp yaptılar! Mesleği şoke etti

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'Polisiz' deyip gasp yaptılar! Mesleği şoke etti

İstanbul Kağıthane'de kendilerini polis olarak tanıtıp, baskın yaptıkları evlerdeki Suriye uyruklu kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de geçen ekim ayında Suriye uyrukluların yaşadığı bir eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi arama yapacaklarını söyledi. İçeri girdikten sonra evde bulunanların ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, para ve cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler evden ayrılırken bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada daha önce Beyoğlu'nda benzer şekilde üç olay daha meydana geldiği; şüphelilerin de aynı kişiler olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİMDE MEMURMUŞ

Araştırma sonucunda Aykut P.'nin İstanbul'da bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Bayram Y.'nin gasp suçundan 15 yıl, Selçuk D.'nin ise 14 yıl hapis yattıktan sonra 2 ay önce cezaevinden çıktıkları belirlendi. Ferhat A.'nın ise daha önceye yönelik bir suç kaydına rastlanmadı. 4 eve girerek gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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