'Polisiz' deyip gasp yaptılar! Mesleği şoke etti
İstanbul Kağıthane'de kendilerini polis olarak tanıtıp, baskın yaptıkları evlerdeki Suriye uyruklu kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de geçen ekim ayında Suriye uyrukluların yaşadığı bir eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi arama yapacaklarını söyledi. İçeri girdikten sonra evde bulunanların ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, para ve cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler evden ayrılırken bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada daha önce Beyoğlu'nda benzer şekilde üç olay daha meydana geldiği; şüphelilerin de aynı kişiler olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
İLÇE MİLLİ EĞİTİMDE MEMURMUŞ
Araştırma sonucunda Aykut P.'nin İstanbul'da bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Bayram Y.'nin gasp suçundan 15 yıl, Selçuk D.'nin ise 14 yıl hapis yattıktan sonra 2 ay önce cezaevinden çıktıkları belirlendi. Ferhat A.'nın ise daha önceye yönelik bir suç kaydına rastlanmadı. 4 eve girerek gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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