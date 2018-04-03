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    'Polisiz' dediler, yaşlı çiftin hayatını mahvettiler

    Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
    03.04.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA'da, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, girdikleri evde engelli Halil ve Rahime Çoban çiftini, ellerini bağlayıp, darp ederek kasada bulunan 86 bin 500 liralarını alıp kaçtı.

    Olay, geçen cuma günü Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Rahime ve yürüme engelli Halil Çoban çiftinin evine gelen üç kişi, 'polis' olduklarını söyleyerek içeri girdi. Eve giren 3 kişi, ikisi de 70 yaşında olan Çoban çiftinin boğazlarını sıkıp, tabancayla başlarına vurdu. Darp ettikleri ve ellerini bağladıkları yaşlı çiftten evdeki kasanın anahtarını isteyen 3 şüpheli, daha sonra 86 bin 500 lirayı alarak evden ayrıldı.

    Polisiz dediler, yaşlı çiftin hayatını mahvettiler

    Yaşananların ardından eve gelen çocukları dövülen anne ve babalarına ne olduğunu sorunca olayı öğrendi. Bunun üzerine çift, çocukları ile birlikte jandarmaya giderek 3 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Çok korktuklarını söyleyen Halil Çoban, "Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler gece evimize geldi. Ellerimizi kollarımızı bağlayarak başımıza silah dayadılar. Bizi öldüreceklerini sandık. Eşimin ve benim boğazımı sıktılar. Kasanın anahtarını bizden aldıktan sonra sattığımız fıstık parası olan 86 bin 500 lirayı alıp gittiler. Bu yaşta bize bunca eziyet çektiren bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

    Polisiz dediler, yaşlı çiftin hayatını mahvettiler
    Yaşlı çift için çocuklarının tuttuğu avukat İsmail Gök de güvenlik güçlerinin bir an önce şüphelileri yakalamasını istedi.

    Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

    Etiketler: Şanlıurfa , soygun , Rahime çoban , gündem
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