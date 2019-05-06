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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.05.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Polisiye roman yazarı Celil Oker hayatını kaybetti

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Polisiye roman yazarı Celil Oker hayatını kaybetti

Polisiye yazarı Celil Oker, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Oker'in eğitim verdiği Bilgi Üniversitesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acımızın tarifi yok. Bölüm hocamız, yazar, reklamcı, hepimizin ağabeyi, hocası, babası, yol göstericisi, dert dinleyicisi, hikaye anlatıcısı Celil Oker’i kaybettik. Son yolculuğuna yarın ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan uğurlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümit de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oker'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok erken bir ölüm ne yazık ki. Celil, ülkemiz polisiye yazarları arasında duayenlerden biriydi. Bu konuda çok güzel eserler verdi. Romanlar yazdı. Polisiye edebiyatımızın öncülerinden biridir. Artık eserlerinde yaşayacak. Eserlerinde yazdığı duygu ve düşünceleriyle hayallerde yaşayacak. Edebiyat dünyasının başı sağ olsun." dedi.

Kayseri'de 1952'de dünyaya gelen yazarın, ilk romanı "Çıplak Ceset" 1999'da yayımlandı. Aynı yıl kaleme aldığı "Kramponlu Ceset", Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman dalında birinciliğini kazandı. İki romanının kahramanı, "Dedektif Remzi Ünal"ı ele aldığı beş roman daha yazan Oker, 2010'da "Yenik ve Yalnız"a imza attı.

Başarılı yazarın kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya'da da okuyucuyla buluşmuştu.

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