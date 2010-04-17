Polisin vurduğu gençle ilgili soruşturma Jandarma'da
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde geçen Salı günü hakkında yakalama kararı bulunan 27 yaşındaki Umut Tamaç'ın bir sivil polis tarafından başından tabancayla yaralanması olayıyla ilgili soruşturma, savcılığın talimatıyla jandarma tarafından yürütülmeye başladı. Soruşturmayı jandarmanın yapmaya başlamasıyla ifade vermeye giden görgü tanığı sayısında artış oldu.
POLİS ŞÜPHELİYİ BAŞINDAN VURDU / FOTO GALERİ
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER / WEB TV
Çiçekçi İhsan Altınkaya, görgü tanığı olmalarına rağmen bugüne kadar kimsenin ifadelerine başvurmadığını belirterek, “Soruşturmayı jandarmanın yürütmesinin ardından ifade vermeye gittim. Bu vahim olayı jandarmanın soruşturmasından memnunuz. ‘Bu olay neden araştırılmıyor, kimsenin ifadesine başvurulmuyor?’ diye merak ediyorduk. Biz, gördüklerimizi, bildiklerimizi jandarmadaki ifademiz de anlattık. Eğer yargı, ifademize gerek duyarsa, gidip mahkeme önünde de tekrarlarız” dedi.
Öte yandan Umut Tamaç'ın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
'POLİS, ADALET ÖNÜNDE CEZALANDIRILSIN'
Umut Tamaç'ın ablası Pınar Tamaç, olayı öğrendiklerinde hastaneye gittiklerini, görevlilerin Umut'un İzmir'e sevk edildiğini söylediğini belirterek, “İzmir'de birçok hastaneyi aradıktan sonra Aydın'da olduğunu öğrendik” dedi. Yaşanan olayın ardından olayın oluş şekliyle ilgili kendilerine farklı bilgilerin ulaştığını bildiren Pınar Tamaç, “Kardeşimi sokak ortasında vuran polisin adalet önünde cezalandırılmasını ailece bekliyoruz” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle