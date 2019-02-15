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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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UŞAK (İHA)
15.02.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Polisin şehit olduğu rehine krizinde şok detaylar ortaya çıktı!

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Polisin şehit olduğu rehine krizinde şok detaylar ortaya çıktı!

Uşak’taki rehine olayında yaşanan silahlı çatışmada göğsünden vurulan polis memuru şehit olurken, çatışmanın yaşandığı binanın yöneticisi yaşanılan korku dolu anları anlattı. Öte yandan polisi şehit eden zanlının 4 defa uzaklaştırma kararı aldığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir apartman dairesinin ikinci katında yaşanan olayda eğlence mekanlarında çalıştığı öğrenilen Gülay A. isimli kadının evine eskiden birlikte yaşadığı öğrenilen Çetin Kaplan isimli bir şahıs balkondan tırmanarak içeri girdi. Evde yaşanan arbede üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikamete girmek isterken Kaplan, Gülay A.'yı yanında bulunan pompalı tüfekle rehin alarak polis memurlarına ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Aksoy (37) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Aksoy’un yanında bulunan diğer polis memuru çatışmada Kaplan’a vurarak etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

4 SEFER GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ!

Aksoy’u şehit eden Kaplan’ın daha önceden de Gülay A.’yı rahatsız ederek gözaltına alındığı ve uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 4 sefer gözaltına alınan Kaplan’ın savcılık tarafından serbest bırakıldığı iddia edildi.

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı Bir polisi şehit etti
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

"SİLAH VE BAĞRIŞMA SESLERİNİ DUYUNCA OLAYA MÜDAHALE EDEMEDİK”

Olayın ardından yaşanan korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan bina yöneticisi Fethi Demirtaş, olayın sabahın erken saatlerinde yaşandığını kaydetti. Silah seslerini duyunca polis memurlarının evin kapısının önünde olduğunu gördüklerini söyledi. Demirtaş, “Silah ve bağrışma seslerini duyunca olaya müdahale edemedik. Daha sonra aşağı indiğimizde arkadaşlardan polis memurumuzun ve diğer şahsın vurulduğunu öğrendik. Sonrasında ise polisimizin şehit olduğunu öğrendik, yaşanan olaydan dolayı üzgünüz” dedi.

Polisin şehit olduğu rehine krizinde şok detaylar ortaya çıktı

ŞEHİT POLİS İÇİN UŞAK’TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Olayda şehit düşen ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Aksoy’un Konya ili Doğanhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin otopsi işlemlerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek resmi tören sonrası ebediyete uğurlanmak için memleketine gönderileceği kaydedildi.

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti
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