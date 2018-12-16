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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
16.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş

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Polisin şehit olduğu kazada çarpan aracın hızı 135 kilometreymiş

KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarpıp, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin sürücü Muhammet Ali T.'nin (25) hastanedeki tedavisi sürerken, yanındaki Muazzez Y. (30) taburcu edildi. Jandarmanın yaptığı olay yeri inceleme sonucunda Muhammet Ali T.'nin aracının hızının 135 kilometre olduğu ve sürücünün asli kusurluğu olduğu tespit edildi.

Kaza, 8 Aralık günü saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yüksekten düşme vakası için olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Yaşar Orman'ın (37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme aracı karşı şeride geçip devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. yaralandı. Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2.70 promil, Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Muhammet Ali T.'nin Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtilerken, Muazzez Y.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

'ARAÇTA BİRA VE VİSKİ İÇTİK'

Kuaförlük yaptığını söyleyen Muazzez Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Akşam işten çıktıktan sonra Muhammet otomobille beni aldı. Arabada viski ve bira vardı. Hem alkol aldık hem de dolaştık. Nereleri dolaştık, ne kadar içtik bilmiyorum. Ben kaza anını hatırlamıyorum. Polislere mi yoksa başka bir araca mı çarptık bilmiyorum. Kaza nerede oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tek hatırladığım bu" dediği öğrenildi.

135 KİLOMETRE HIZLA ÇARPMIŞ

Kazanın ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerde kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının ekip otosunda olduğu, Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobilin hiç fren yapmadığı ve 135 kilometre hızla ekip aracına çarptığı tespit edildi. Ayrıca sürücü Muhammet Ali T.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi.

POLİSLER TABURCU OLDU

Kaza sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz'ın taburcu olduğu öğrenildi. Polis memurlarının, kaza anında kendilerine çarpan otomobili hiç görmediklerini, bir anda otomobilin kendilerine çarptığını, minibüs devrildikten sonra ise kaza yaptıklarını anladıklarını, çevredeki vatandaşların yardımlarına koştuklarını, yardıma gelen vatandaşlara ise o an çağrılarına cevap vermeyen şehit arkadaşları Ali Teke'yi kurtarmalarını istedikleri öğrenildi.

 

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