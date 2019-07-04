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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.07.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Polisin şehit edilmesiyle ilgili firari hükümlü yakalandı

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Adana’da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu. Zanlının, olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine çorap geçirdiği öğrenildi.

Adana’da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.

Adana’da 6 Kasım 2016’da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi’ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler ara sokaklara kaçtı.

Sokak arasından ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in açtığı belirlenen ateş sonucu ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yeli, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili olarak Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından, 1 Mart 2019’da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer organizatörlerinden Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık beraat etti.

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞ

Söz konusu olayda pompalı tüfekle havaya ateş açarak polisi pusuya çeken ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan Osman Işıklı (31), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde saklandığı yerde yakalandı. Işıklı’nın olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine de çorap geçirdiği öğrenildi.

Hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası verilen Işıklı, cezaevine konuldu.

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