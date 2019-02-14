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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.02.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme

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Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla  dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan yürüyüşe izin verilmemesi üzerine başlatılan oturma eylemi  sırasında kendisinden pankartı almak isteyen kadın polis merununun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz, partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı. Kadın polis memuru, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in elinde bulunan ve üzerinde Leyla Güven'in fotoğrafının yer aldığı pankartı almak istedi. Bu sırada pankartı vermek istemeyen Aydeniz, kadın polisin kolunu ısırdı. Bunun üzerine kadın polis memuruna gittiği hastanede 10 günlük iş göremez raporu verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

Polisin kolunu ısıran HDPli vekil hakkında flaş gelişme


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