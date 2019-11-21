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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.11.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Polisin hayvan sevgisi

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Polisin hayvan sevgisi

EDİRNE'de Selimiye Polis Merkezi, iki gün önce yeni adresine taşındı. Kontrol amacıyla eski merkezlerine giden polisler, besledikleri ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeğinin kendilerine gösterdiği sevgiye dayanamayıp ekip aracına alarak, taşındıkları yeni polis merkezine götürdü.

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan Selimiye Polis Merkezi, 2 gün önce alınan kararla Umurbey Mahallesi'nde bulunan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Polis Merkezi binasına taşındı. Taşınmanın ardından kontrol amaçlı eski polis merkezine gelen polisler, bina önünde besledikleri ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeğinin kendilerine doğru koşup sevgisini göstererek, yanlarından ayrılmamasına çok şaşırdı.

Köpeği bir süre sevmelerinin ardından ekip arabasına binerek merkezden ayrılmak isteyen polisler, Atiye'nin, aracın arkasından havlayarak takip ettiğini ve kendilerini bırakmak istemediğini fark etti.

Bu duruma üzülen polisler, köpeği araçlarına alarak Umurbey Mahallesi'nde yeni taşındıkları polis merkezine götürdü. Yeni polis merkezine getirilen Atiye, bahçede kendisini besleyen polislerle birlikte yaşamaya başladı. Polis merkezinin maskotu olan sokak köpeği, polisler tarafından veterinere götürüldü. Aşıları yapılan köpeğe, barınması için kulübe sipariş edildiği öğrenildi.

Öte yandan Dilaverbey Mahalle sakinleri, taşınan eski polis merkezinde kalan köpeğin sürekli ağladığını ve bölgeden hiç ayrılmadığını ifade etti.

Polisin hayvan sevgisi

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