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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA)
11.09.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Polisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları an

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Polisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları an

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisin operasyonuyla yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç dosyaları kabarık şüphelilerin lüks otomobillerden yaptıkları hırsızlıkların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bir gecede 10'a yakın lüks otomobilden led ekran, kontrol paneli parçaları çalan 3 hırsız cumartesi günü polis ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Polisten kaçarken köprüde kaza yapan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

30 SANİYEDE HIRSIZLIK

İstanbul'da 6 ay içinde gece saatlerinde, 63 lüks otomobilin camlarını kırarak araç içine giren şüphelilerin led ekran, kontrol paneli, parçaları çalarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık olayını 30 saniyede gerçekleştirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler bir gecede en az 6 lüks otomobil, en fazla 10 lüks otomobilin parçalarını çaldı. Piyasa değeri 10 bin lira olan otomobil parçalarını 4 bin liraya sattıkları tespit edildi.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis, ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kullandığı çalıntı plakalı aracı ve eşkallerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı takip sonucu 7 Eylül Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet köprüsünü trafiğe kapatarak şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin vatandaşların araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin FSM köprüsünde yaptığı operasyonla Hünkar K.(27), Onur E. (26) isimli şüpheliler köprüde araçlarıyla beraber ele geçirildi. Ardından ekipler olaya karıştığını tespit ettiği Fatih R.(25) isimli diğer bir şüpheliyi yakaladı. Poliste çok sayıda dosyası bulunduğu ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polisin FSM Köprüsünde yakaladığı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları an
KABARIK SUÇ DOSYALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları öğrenildi. Hünkar K.'nın 64 suç kaydı, Onur E.'nin 76, Fatih R'nin ise 48 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin suç kayıtlarının hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüphelilerin çalıntı plakalı araçlarıyla olay yerine geldiği araçtan inen bir şüphelinin tespit ettiği aracın camını saniyeler içinde patlattığı görüldü. Diğer bir şüphelinin de araçtan inerek arkadaşının söktüğü otomobil parçalarını kendi araçlarına taşıdığı görüldü.

CAMDAN CAMA HIRSIZLIK

Diğer bir görüntüde ise şüphelilerden birinin sıfır olarak yanaştırdıkları araçlarının yanındaki aracın camını kırarak içeri girdiği söktüğü parçaları camdan cama geçerek çaldığı görüldü.

Polisin FSM Köprüsünde yakaladığı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları an

 

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