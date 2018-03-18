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    Polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı... Engelli kıza yatılı yurtta şiddet

    İSMAİL SAYMAZ / Hürriyet
    18.03.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Balıkesir’de bir kadın polisin dikkati sayesinde, yatılı Kuran kursunda kalan kız çocuğunun şiddet gördüğü ortaya çıktı. 13 yaşındaki C.T., ifadesinde bir dini gruba ait olan yurtta çocuklara temizlik yaptırıldığını, kendisinin yatakhane ve sınıfların temizliğinden sorumlu tutulduğunu anlattı. C.T., “Bana kötü davrandıkları için yurda gitmek istemiyorum. Okuldan çıkışında sokaklarda dolaşıyorum. Bir kafeye gidip derslerimi yapıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı küçük ve büyük abdestimi tutamıyorum” dedi.

    Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki imam hatip ortaokulunda öğrenim gören C.T.’nin gördüğü şiddet, bu okulda çocuğu okuyan bir kadın polisin dikkati ve yardımı sayesinde ortaya çıktı. C.T., kadın polise yurtta dövülüp cezalandırıldığını anlattı. Polis gözle yaptığı muayenede, kızın bacak aralarında ve göğüs altında izler gördü. Emniyet’te ifadesi alınan C.T., hafta içi yatılı Kuran kursunda kaldığını, hafta sonu Burhaniye’e ailesinin yanına gittiğini söyledi. Babasının kendisini yurda teslim ederken S.T. adlı kadın hocaya, “Eti sizin kemiği benim” dediğini anlatan C.T. şunları söyledi:

    “S.S. yavaş hareket ettiğimi söyleyip sürekli bağırıyor, azarlıyor. Birkaç gün önce kolumu sıkıp ‘Senin kulağını çekerim’ dedi. Birkaç kez kulağımı çekti. ‘Seni ayağımın altına alır, eziveririm’ dedi. Yakamı tutup duvara sürttü. Ayrıca Z. öğretmen kulağımı çekti. H. öğretmen eşarbımdan tutup kolumu kıvırdı. Yurtta bütün öğrenciler temizlik yapıyor. Ben yatakhane ve sınıfların temizliğiyle görevliyim. Okuldan çıkınca hemen yurda gitmiyorum. Sokaklarda dolaşıyorum. Kafeye gidip dersimi yapıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı küçük ve büyük abdestimi tutamıyorum. Okul ve yurttaki arkadaşlarım boyum küçük olduğu için benimle alay ediyor. Bana kötü davrandıkları için bir daha yurda gitmek istemiyorum.”
    Yatılı kurs hakkında soruşturma başlatılırken, küçük C.T. koruma altına alındı.

    Etiketler: çocuğa şiddet , Balıkesir , YURT , gündem
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