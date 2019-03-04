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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
04.03.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Polisi kurşun yağmuruna tutup barda eğlenirken yakalandılar!

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Polisi kurşun yağmuruna tutup barda eğlenirken yakalandılar!

Aksaray'da geçen cumartesi günü dinlenme tesisinde polis memuru Yasin Erken'i ( 32) vücudunun 7 yerinden kurşunlayıp kaçan 4 kişi, Nevşehir'de barda eğlenirken yakalandı.

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  • Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi barda eğlenirken yakalandı
  • Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi barda eğlenirken yakalandı
  • Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi barda eğlenirken yakalandı
  • Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi barda eğlenirken yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde, polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E. ve doktor M.Ş.'nin kendilerini dolandırdığını iddia etti. Şüpheliler, Erken'in tutuklu olan eşiyle ilgili şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdü.

Olay, 2 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli polis memuru Yasin Erken'e, yanına yaklaşan saldırganlar tabancayla ateş etti. Olay günü izinli olduğu öğrenilen Erken, vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçarken, Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Erken'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede, emekli patoloji uzmanı doktor M.Ş.'nin çevresinde güven kazanarak, değerli bölgedeki arsasında iş kurmak için ortak arama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti. M.Ş.'nin dolandırıcılık, saldırıya uğrayan polis Yasin Erken'in eşi O.E.'nin suça karıştığı iddiasıyla tutuklandığını belirledi. Saldırı şüphelilerinin ise M.Ş. ve O.E. tarafından dolandırıldığını ileri süren Mustafa D. (34) ile arkadaşları Servet K. (43), Nurettin F. (26) ve Volkan Y.(38) olduğu saptandı.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen polis, 4 şüphelinin Nevşehir'in Avanos ilçesinde barda eğlendiğini belirledi. Nevşehir polisiyle birlikte dün yapılan operasyonla Mustafa D., 'azmettirmek', Servet K. ve Nurettin F. 'silahla ateş ederek kasten yaralamak', şüphelilerin kaçtıkları aracı kullanan Volkan Y. de 'yardım etmek' suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler ilk ifadelerinde, polis memuru Yasin Erken'in hemşire eşi O.E.'nin kendilerini dolandırdığını, Erken'in de tutuklu olan eşiyle ilgili şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdü. Şüpheliler, çıkan tartışma üzerine Erken'i yaraladıklarını söyledi.

Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

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