MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisi görünce sahte paraları atarak kaçmaya çalıştı
GeriGündem Polisi görünce sahte paraları atarak kaçmaya çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)
16.12.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Polisi görünce sahte paraları atarak kaçmaya çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisi görünce sahte paraları atarak kaçmaya çalıştı

Adıyaman'da polisi görünce üzerinde bulunan sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tütün Pazarı'nda polisler tarafından yapılan rutin trafik kontrolü sırasında bir kişi, fark ettiği polislerden tedirgin olup cebinden çıkardığı paraları atarak kaçmaya başladı.

Şüpheliyi fark eden ekipler de peşinden koştu. Yola attığı sahte 200 liralık banknotlara el koyan polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan M.B. gözaltına alınarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle