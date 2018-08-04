Polisi görünce geri vitese taktı! Ortalık birbirine girdi…
İstanbul'da, bir araçtan hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, polisi karşılarında görünce, sahte plakalı araçlarıyla ters istikamette geri geri kaçmaya çalıştı.
Yol kenarında park halindeki araçlara çarparak duran aracın sürücüsü aracın içinde yakalanırken, diğeri kovalamaca ile yakalandı. Yakalanan N.D'nin cezaevi firarisi ve 17 suçtan arandığı ortaya çıktı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü, daha önce hırsızlık olayında kullanılan bir araçtaki kişilerin bir otomobilden hırsızlık yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ekipler kısa sürede ihbarın yapıldığı sokağa gitti. Polisin geldiğini gören hırsızlar, ters istikamette geri geri hızlı bir şekilde kaçmaya başladı. Polisler peşlerinden giderken, hırsızların kullandığı araç yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durdu.
Araçtan inen bir hırsız koşarak kaçmaya çalıştı ancak kendisini takip eden polisler tarafından kovalamaca ile yakalandı. Aracı kullanan hırsız ise kaçmaya fırsat bulamadan gözaltına alındı. Yakalanan Ö.O.(40) ve N.D.(34) sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Hırsızların kullandığı aracın sahte plakalı olduğu anlaşıldı.
Yakalanan N.D'nin cezaevi firarisi olduğu ve 17 suçtan arandığı ortaya çıktı. 2 kişinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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