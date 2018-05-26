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    Polisi görünce cep telefonlarını pencereden attılar!

    ESKİŞEHİR, (DHA)
    26.05.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, baskın sırasında cep telefonlarını balkon ve pencereden attı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucunda, FETÖ üyelerinin kaldıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan Eskişehir'in kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün 'büyük bölge talebe mesulü' oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen Mustafa Kürşat B., Asiye Ö., Mustafa K., Betül T., Kasım B. ile Osman G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde bir adet B serisi 1 Dolar, dizüstü bilgisayar, Fetullah Gülen kitapları, sahte kimlik ve cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerden bazılarının polis baskını sırasında cep telefonlarını pencere ve balkonlardan apartman bahçesine atıkları belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.

    Polisi görünce cep telefonlarını pencereden attılar

     

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