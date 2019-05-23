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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
23.05.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Polisi alarma geçiren olay

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Polisi alarma geçiren olay

Antalya Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda tişörtünü ve ayakkabısını çıkartıp pantolonla denize atlayan bir kişi, polisi alarma geçirdi. Şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulunan şahıs, kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çağlayan Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş Dal (29) ismindeki bir genç, ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Dal, buradan denize atladı.

ÖNCE BULUNAMADI

Şahsın atladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Dal’a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada denizde herhangi bir şahsa rastlanmazken, bölgede olaydan habersiz yerli ve yabancı turistlerin şelalenin fotoğrafını çektiği gözlendi.

BALIKÇILAR DENİZDE BULDU

Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları esnasında Dal’ın denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu bilgisi geldi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan Dal, balıkçılar tarafından çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bektaş Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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