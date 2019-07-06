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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.07.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Polise üç farklı isim verdi, gerçek böyle ortaya çıktı

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Polise üç farklı isim verdi, gerçek böyle ortaya çıktı

Otostop çekip bindiği kamyonun şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını çalan S.T. aracı durdurup, kendisini otomobiliyle takip eden F.K.(31)’nin kullandığı ve A.G.(17)’nin içinde bulunduğu arabaya binip olay yerinden kaçtı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, hamile S.T Adana’dan Mersin istikametine doğru seyreden B.T. yönetimindeki 23 BS 851 plakalı kamyonu gördü. Kamyonu otostop işareti yaparak durduran S.T. araca bindi.

Kamyonun ilerlemeye başlamasından bir süre sonra şoföre parasını bozdurmak istediğini söyleyen kadın, adamın cebinden parayı çıkarmasının ardından bıçak çıkararak şoförü tehdit etti.

Sürücü B.T.’nin elindeki parayı alan kadın, şoföre aracı durdurmasını söyleyip indi. S.T. araçtan inmesinin ardından kendisini takip eden başka bir araca bindi.

Kamyonu takip eden Ferhat K. (31) ve A.G.’nin (17) bulunduğu arabaya binen S.T., hızla olay yerinden kaçtı. Korkuya kapılan şoför B.T. olayın ardından polise haber verdi.

PLANLI SOYGUNDA S.T. POLİSE ÜÇ FARKLI İSİM VERDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunup, kendisini C.U. diye tanıtan hamile S.T.’nin yalanını parmak izi ortaya çıkarttı.

Her üç şüpheli de polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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