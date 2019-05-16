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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
16.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Pes dedirtti! Yüzünü çocuğuyla gizledi...

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Adana'da uyuşturucu yerine sokakta yeşil ve kırmızı reçete ile alınması gereken hapı makas ile kesip tek tek tanesi 20 liradan satan kadın tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu yerine sokakta yeşil ve kırmızı reçete ile alınması gereken hapı makas ile kesip tek tek tanesi 20 liradan satan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin baskınlarından sonra uyuşturucu bulamayan torbacıların bu kez de kırmızı ve yeşil reçete ile alınan özellikle depresyonda olanların kullandığı uyuşturucu içerikli ilaçları sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen sivil narkotik ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne müşteri kimliğinde geldi. Sivil polis sokakta Rahma A. (27) isimli bir kadının elinde makasla ilaçları kesip kesip dağıttığını gördü. Bir süre kadını izleyen ekipler daha sonra kadını suçüstü yaparak gözaltına aldı. Kadın 17 hap ile birlikte ve makasla emniyete getirildi. Ayrıca kadının 3 yaşlarındaki çocuğuna bakacak kimse olmadığı için o da yanında getirildi. Kadın sorgusunun ardında çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına karşı yüzünü çocuğuyla gizlemesi dikkat çekti.

Rahma A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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