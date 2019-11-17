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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Polise ödüle yeni kriterler

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Polise ödüle yeni kriterler

TBMM gündemine acil olarak getirilmesi planlanan yeni torba yasa taslağında, Jandarma ve Sahil Güvenlik’in İçişleri Bakanlığı’na bağlanması nedeniyle uyum düzenlemelerinin yanı sıra vatandaşlıktan çıkarmadan, polislere ödül ve terfi düzenlemesine kadar birçok başlık bulunuyor. Düzenlemede vatandaşlıktan çıkarılanların çocuklarının durumuna yönelik maddeler de yer alıyor.

Buna göre, vatandaşlıktan çıkarmada çocuklara tercih hakkı verilecek. 18 yaşına geldiğinde çocuk kendi durumuna karar verecek. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, polislere verilen taltiflerde (ödül) FETÖ’cülere ayrıcalık yapıldığı ve bunun tamamen FETÖ’cüler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Yeni düzenlemede, polis, jandarma ve sahil güvenlik personellerine verilecek taltiflerde, yeni kriterler getirilecek. Bu ödül sisteminin amacı dışında kullanılması önlenecek.

TERFİDE EŞİTLİK

Emniyet mensuplarının terfileri konusunda da hükümlerin bulunduğu düzenlemede, üniversiteli polis amirleri ile aynı eğitim düzeyinde olan polis akademisi mezunu amirler arasındaki rütbe terfilerindeki süre farkı kalkacak. Her iki grup da aynı süreleri bekleyerek terfi alacak.

A-B GRUBU AYIRIMI

2015 yılından önce lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler B grubu polis amiri, 2015 yılından sonra lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler A grubu polis amiri olarak tanımlanmıştı. B grubu polis amirleri, sadece terfi tarihi baz alınarak yapılan bu haksız ve adaletsiz uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını, A-B ayrımının kaldırılmasını ve geriye dönük haklarının verilmesini talep ediyordu.

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