Polise ödüle yeni kriterler
TBMM gündemine acil olarak getirilmesi planlanan yeni torba yasa taslağında, Jandarma ve Sahil Güvenlik’in İçişleri Bakanlığı’na bağlanması nedeniyle uyum düzenlemelerinin yanı sıra vatandaşlıktan çıkarmadan, polislere ödül ve terfi düzenlemesine kadar birçok başlık bulunuyor. Düzenlemede vatandaşlıktan çıkarılanların çocuklarının durumuna yönelik maddeler de yer alıyor.
Buna göre, vatandaşlıktan çıkarmada çocuklara tercih hakkı verilecek. 18 yaşına geldiğinde çocuk kendi durumuna karar verecek. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, polislere verilen taltiflerde (ödül) FETÖ’cülere ayrıcalık yapıldığı ve bunun tamamen FETÖ’cüler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Yeni düzenlemede, polis, jandarma ve sahil güvenlik personellerine verilecek taltiflerde, yeni kriterler getirilecek. Bu ödül sisteminin amacı dışında kullanılması önlenecek.
TERFİDE EŞİTLİK
Emniyet mensuplarının terfileri konusunda da hükümlerin bulunduğu düzenlemede, üniversiteli polis amirleri ile aynı eğitim düzeyinde olan polis akademisi mezunu amirler arasındaki rütbe terfilerindeki süre farkı kalkacak. Her iki grup da aynı süreleri bekleyerek terfi alacak.
A-B GRUBU AYIRIMI
2015 yılından önce lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler B grubu polis amiri, 2015 yılından sonra lisans mezunu polis memurlarından komiser yardımcılığı rütbesine terfi edenler A grubu polis amiri olarak tanımlanmıştı. B grubu polis amirleri, sadece terfi tarihi baz alınarak yapılan bu haksız ve adaletsiz uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını, A-B ayrımının kaldırılmasını ve geriye dönük haklarının verilmesini talep ediyordu.
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