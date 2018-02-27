Polise gitti: 'Yengemi öldürdüm'

MANAVGAT’ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Ç.’i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Ç.’nin cesediyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda şiddet izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.



BUGÜN BOŞANMA DAVASI VARDI

Katherine Ç.’nin ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurtdışında çalışan eşi Hamza Çetin’den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi’nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.







SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ, POLİSE GİTTİ



Katherine Ç.’in 3 çocuğuyla yaşadığı, adamın dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi.

Sabaha kadar yengesi Katherina Ç.'nin cesedin başında bekleyen M.Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.



M.Ç.’nin polisteki sorgusu sürüyor.