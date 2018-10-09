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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KAYSERİ (İHA)
09.10.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Polise çarpıp kaçan FETÖ’cü iş adamına 12 yıl hapis

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Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve polis memurunun 'dur' ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonu ile Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı, 12 yıl hapse çarptırıldı. Sanık, mahkemede “Kaçma ihtimalim yok, tahliyemi istiyorum” dedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 2 Mart günü şüphelinin OSB’deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik’e dur ihtarında bulundu. Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik’i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

YUNAN SINIRINA 100 METRE KALA SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Çelik, 22 Mart günü Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

HASTANEYE GETİRİLİRKEN PANTOLONU DÜŞTÜ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Çelik hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından 9 gün sorgusu sürdü. Sorgusunun ardından 3 Nisan günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirildiği sırada pantolonun düştüğü kameralara yansırken, şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Polisi sürüklerken vicdanınız sızlamadı mı? Pişman mısınız?’ sorularına sessiz kaldı. Şüpheli Çelik, doktor raporunun ardından Adliye’de mahkemece tutuklandı.

FETÖ’CÜ İŞADAMININ KOD ADI ‘SADIK’

KHK ile kapatılan AHUDER yapılanmasında FETÖ üyesi itirafçı avukat M.A. 28 Nisan 2017’de mahkemede savunmasında 2012 yılında Sadık isimli bir hoca ile tanıştıklarını, 2013’ten sonra oturma imamı olarak geldiğini ve gerçek isminin ise daha sonra İsmail Çelik olduğunu öğrendiğini söylemişti. 'Sadık' kod adlı İsmail Çelik’in by lock programını indirdiğini, Amerika’ya gittiklerinde Çelik’in terör elebaşı Fetullah Gülen’den dua istediğini mahkemede anlatmıştı.

O FETÖ’CÜ HAKİM KARŞISINDA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İsmail Çelik ve avukatları hazır bulundu.

Celse arasında dinlenen Y.G. isimli tanığın “Kayseri’de çalıştığım sırada Sadık kod adlı İsmail Çelik geldi, evine davet etti. Evinde sohbet ettik, bana birkaç asker verdi, onlardan sorumlu oldum, bana ‘aslan’ kod adını İsmail Çelik verdi” dediği mahkemece okunarak, dosyaya konuldu.

Yazılı olarak etkin pişmanlıkta bulunduğunu söyleyen sanık İsmail Çelik, “6-7 ay oturmalarına katıldım. Beni avukat M.A. davet etti. Örgütsel bir görevim yoktu. Y.G. isimli tanığı da tanımam, söylediklerine şaşırdım. Oturmalarda sadece dini kitap okunur, sohbet edilirdi, örgütsel faaliyet yoktu. Bildiğim, duyduğum, gördüğüm her şeyi anlattım. Bir şey gizlemedim, saklamadım. By lock programını bana yükleyen avukat G.T.’dir. Ben kimseye by lock yüklemedim. Kaçma ihitmalim yok, kaçacak olsam o dönemde kaçardım, evim, işim burada. Etkin pişmanlıkta bulundum, kaçma şüphemin olmadığını gösteriyor. İşimiz, psikolojimiz, her şeyimiz bozuldu” diye konuştu.

SANIK AVUKATI BASINI HEDEF GÖSTERDİ

Sanığın avukatı ise basın mensuplarını hedef göstererek, yapılan haberlerden dolayı basını kınadığını ve gereğini yapacaklarını söyledi.

Savcılık, sanığın anlattıklarının etkin pişmanlık kapsamında kalmadığı gerekçesiyle sanığın etkin pişmanlık talebinin mahkemece kabul edilmemesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İsmail Çelik’e ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.

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