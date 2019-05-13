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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/DHA
13.05.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Polise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

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Polise bıçak çeken saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T. (28), önce babasına ait taksi durağına daha sonra da yaşadığı eve sopa ile saldırdı. Polislere de bıçak çeken Emrah T., biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, bu sabah merkez Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde meydana geldi. Babasına ait taksi durağında zaman zaman çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah T., dün akşam babası Recep T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Emrah T. bu sabah yanına aldığı sopayla babasına ait taksi durağına gitti. Emrah T., durakta müşteri bekleyen 2 taksisinin camlarını sopa ile kırdıktan sonra, evine döndü. Burada da evin camlarını kıran Emrah T., kendini bıçakla yaraladı. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayacağını söyleyen Emrah T. kendini öldürmekle tehdit etti. Emrah T. daha sonra birinci kattaki evinin balkonundan bıçağıyla atlayarak kaçtı. 500 metre kaçan Emrah T., Fatih Caddesi'nde polisler tarafından kıstırıldı. Polise de bıçak çeken şüpheli, biber gazlı müdahale sonrası etkisiz hale getirildi.

Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

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