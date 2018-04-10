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    Polis ve jandarmada yeni dönem

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    10.04.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu polis ve jandarmanın kimlik kontrollerini artık daha kısa sürede yapacak yeni bir uygulama başlatacaklarını açıkladı. Personele dağıtılacak barkod okuyucu ile kimlik kontrolleri 1-2 saniye içinde yapılabilecek.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Radyosu’nda “Güne Merhaba” programını sundu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak’taki polis memurlarıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Haluk Haspolat’ın konuğu olarak, mikrofona geçerek gazetelerde günün öne çıkan haberlerini okudu. Program sırasında bazı türkülere eşlik eden Soylu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak’taki polis memurlarıyla canlı telefon bağlantısı yaptı. Soylu, sohbet ettiği polis memurlarına bazı sorular yöneltti. Soylu, 5 şehirden 50 muhtarın Endülüs’e gittiğini belirterek, “İçişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları, üçünün koordinasyonuyla sağlandı. Şu anda 5 bin muhtarımızın planlaması yapıldı. Yüz seferin planlaması hazır” dedi.

    KİMLİK KONTROLÜNDE YENİ DÖNEM

    Marketlerdeki barkod okuyucuyu sistemiyle ürünün özelliği ve fiyatının çok kısa zamanda öğrenildiğini anlatan Soylu, “Önümüzdeki hafta yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk olarak 250 polise, 250 jandarmaya barkod okuyucu vereceğiz. Vatandaşımızın kimliğini o barkod okuyucuya tutacaklar. Yaklaşık 1-2 saniye içinde vatandaşın aranma kaydı olup olmadığını, herhangi bir suçla karşılaşıp karşılaşılmadığını belirtecek. Otobüs kontrolü 6-7 dakikada bitecek” ifadelerini kullandı.

     

     

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    Etiketler: Jandarma , kimlik kontrolü , gündem
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