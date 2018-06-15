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    Polis ve itfaiye böyle aradı... Sır oldu

    Alper KORKMAZ (DHA)
    15.06.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'ta sabah saatlerinde çaldıkları otomobille gasp yapmak isteyen hırsızlardan biri polisten kaçarken dere yatağında bulunan kanalizasyona saklandı. Polis ekipleri kanalizasyon çıkışlakını tuttu, İSKİ ekipleri  uzaktan kumandalı kameraları ile kanalizasyonda arama yaptı. 3 saat sonunda, şüphelinin kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.

    Olay, saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1291 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince farkedildi. Bir süre polis ekipleri mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., kaçtıkları otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağında bulunan kanalizasyona  girdi.  Diğer şüpheli ise otomobili bir sokak içerisinden bırakarak kaçtı.

    ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

    Kaçan E.K'nin  kanalizasyona saklandığını gören polis ekipleri takviye ekip isteyerek diğer çıkışları abluka altına aldı. Ekipler  kanalizasyonun diğer çıkış noktalarında nöbet tutarken, mahalle sakinlerinin ve şüphelinin yakınlarının taşkınlık yapmaması için olay yerine  çevik kuvvet polisi  ve zırhlı araç sevk edildi.

    KANALİZASYONDA KAMERALI ARAMA

    Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi.  Yakınları da zaman zaman boru girişine gelerek çıkması için şüpheliye seslendi. Olay yerine İSKİ ekipleri de gelerek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Yapılan aramalarda boru içinde kimseye rastlanmadı.  Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K'nin girdiği kanalizasyonun  bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi. 

    Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Polis ve itfaiye böyle aradı... Sır oldu

    Etiketler: İstanbul , hırsız , son dakika , haberler
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