Önce polisler, sonra gazeteci şarampole uçtu

Gece saatlerinde Sancaklı köyü yolu üzerinde aldıkları ihbar doğrultusunda cezaevi firarisi bir kişinin aracını takibe alan Salih Çat (25) ve Aykut Tunço'nun (26) içinde bulunduğu 35 A 73312 plakalı polis aracı, takip sırasında kontrolden çıkarak şarampolden yaklaşık 80 metre aşağı devrildi. Kazada iki polis yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Halil İbrahim Karabıyık'ın kullandığı otomobil de kaza yaptı. Köy yolu üzerinde seyreden Karabıyık idaresindeki 34 RP 7722 plakalı otomobil de şarampolden yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlandı. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karabıyık, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.