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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Polis ve asker aileleri de eyleme katıldı

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Polis ve asker aileleri de eyleme katıldı

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçıldığı iddiasıyla 3 gün önce ailelerin başlattığı oturma eylemine, çocukları polis ve asker olarak görev yaparken PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler de katıldı. Mersin, Mardin, Gaziantep ve Malatya’dan gelen ailelerle birlikte, eyleme katılan aile sayısı 10’a yükseldi.

Diyarbakır’da 22 Ağustos’ta HDP İl Başkanlığı önüne gelen Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın (21) dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar, 3 gün sonra oğluna kavuşunca eylemini sonlandırdı. Akar’ın çocuğuna kavuşmasıyla çocukları dağa kaçırılan başka anneler de harekete geçti. Çetinkaya, Akkoyun, Biçer ve Bektaş aileleri de HDP önüne gelerek terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için eyleme katıldı. Dün üçüncü gününe giren oturma eylemine Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin’den gelen, polis ve asker olan oğulları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler de katıldı. Bu ailelerle birlikte, HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’a yükseldi. Gaziantep’ten gelen Şevket ve Songül Altıntaş çifti, oğulları Müslüm Altıntaş’ın (24) vatani görevi sırasında usta birliğine teslim olmaya giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte yol kesen teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Şevket Altıntaş, “Ben Kürdüm, benim oğlumu niye kaçırdın, suçu ne, günahı ne? Niye kaçırıyorsun çocuğu, ne istiyorsun sen bu halktan? Yeter artık” dedi. Mardinli Şeyhmus Kaya ve eşi Emine Kaya, oğulları polis memuru Vedat Kaya’nın (28), 24 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada PKK’lı teröristlerin kaçırdığını anlattı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat’ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat’ın PKK’lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine destek verdi. Aileler çocukları gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi.

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