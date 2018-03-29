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    Polis ünlü saat mağazasının bütün şubelerini basmıştı... Mahkemeden yeni karar

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    29.03.2018 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Sapan Group’a ait Emin Aykaç Saatçilik Kuyumculuk şirketi, ünlü Saat&Saat markasının sattığı “greenwich” markasının iptali ve sicilden kaldırılması için dava açtığı davada mahkeme, mahkeme piyasadaki saatlerin toplatılması ve satılmaması için tedbir kararı verdi. Saat&Saat markası karara itiraz etmesi üzerine aynı mahkeme 50 bin lira teminat karşılığı tedbir kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararı üzerine piyasada toplatılan “greenwich” markalı ürünlerin Saat&Saat firmasına iade edileceği öğrenildi.

    İstanbul 2 nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Emin Aykaç İnşaat Taahhüt Saatçilik Kuyumculuk şirketi, dünyada tanınan markası olan “greenwich” markasını 12 yıl önce tescil ettirdi.Polis ünlü saat mağazasının bütün şubelerini basmıştı... Mahkemeden yeni karar

    İddiaya göre davalı Saat&Saat şirketi de 4 yıl önce “greenwich” markasını TPE nezdinden tescil ettirdi. Davalı şirketin “greenwich” markasını birebir taklit etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiğini öne süren davacı Emin Aykaç Saatçilik Kuyumculuk şirketi, davalıya ait markanın hükümsüzlüğünün tespitine karar verilmesini istedi.

    POLİS BASKINIYLA ÜRÜNLER TOPLATILDI

    Davanın geçen hafta görülen duruşmasında mahkeme, davalı Saat&Saat şirketine ait “greenwich” markalı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca davalı saat firmasına ait “www.saatvesaat.com” adlı sitede yer alan “greenwich” ibareli görsellerin kaldırılmasına ve siteye erişimin engellenmesine karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine Türkiye genelinde Saat&Saat markalı mağazalarda polis baskını yaşandı. “greenwich” markalı ürünler toplatıldı.

    TEDBİR KALDIRILDI

    Davanın bugün görülen duruşmasında davalı şirketin internet sitesinin erişime açıldığı, ancak sitedeki “greenwich” markalı ürünlerin tedbir kararının devam ettiği belirtildi. Davalı şirketin avukatı, “Ortada taklit saat üretimi varmış gibi beyanları kabul etmiyoruz. Müvekkilim şirket 180 mağazasıyla markasını tescil ederek saat üretimi yapmaktadır. Mağazalarda “greenwich” ibaresi yoktur. İhtiyati tedbir kararı kaldırılsın. Herhangi bir taklit yapmadık” dedi. Mahkeme davalı Saat&Saat şirketinin avukatının itirazını kabul ederek bir haftalık süreç içerisinde 50 bin lira teminat karşılığı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine piyasadan toplatılan “greenwich” markalı saatlerin tekrar Saat&Saat şirketine iade edileceği öğrenildi.

     

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