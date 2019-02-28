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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/DHA
28.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Polis üniforması giyip, kurusıkıyla parkta dolaşırken gözaltına alındı

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Bursa'da, Polis Özel Harekat (PÖH) üniforması giyip, belinde kurusıkı, elinde telsiz taşıyan ve çevredekilere 'Polisim' diyen İ.D. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda küçük yaştan beri polis olmak istediğini belirten İ.D., 'unvan gasbı' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlem yapılarak, serbest bırakıldı. 

Osmangazi ilçesindeki Merinos Parkı'nda; üzerinde PÖH üniforması, belinde kurusıkı ve elinde telsiz ile dolaşan kişiyi görenler, hareketlerinden şüphelenince polise haber verdi. İhbarla parka gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, İ.D.'nin, kimlik sorgulaması sonucu polis olmadığını belirledi. İ.D.'nin üzerinden kurusıkı ve telsizin yanı sıra polis rozeti, palaska ile bıçak çıktı. Emniyete götürülen İ.D., sorgusunda, polisleri sevdiğini, küçük yaştan beri polis olmak istediğini ve bu nedenle üniforması giyip, kendisini 'polis' olarak tanıttığını söyledi. İ.D., 'unvan gasbı' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından hakkında işlem yapılarak, serbest bırakıldı. 

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