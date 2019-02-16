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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
16.02.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Üç ay takip eden polis düğmeye bastı. Biri polis 12 gözaltı

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Üç ay takip eden polis düğmeye bastı. Biri polis 12 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi yakalandı. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı öne sürülen bir polis memuru da gözaltına alındı.

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  • Denizlide uyuşturucu operasyonu: 1i polis, 12 gözaltı
  • Denizlide uyuşturucu operasyonu: 1i polis, 12 gözaltı
  • Denizlide uyuşturucu operasyonu: 1i polis, 12 gözaltı
  • Denizlide uyuşturucu operasyonu: 1i polis, 12 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmada bir polis memurunun uyuşturucu madde satan kişilere operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı belirlendi.

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine; Özel Harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca operasyonda drone da kullanıldı.

14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında açılmayan çelik kapılar koçbaşları ve balyozlarla kırıldı. Evlerde dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, satışa hazır paketlenmiş halde toplam 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya da el kondu. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru A.K. ile birlikte 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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