Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Polis teşkilatına ‘kuruluş’ mesajı

    Polis teşkilatına ‘kuruluş’ mesajı

    ANKARA
    09.04.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Polis teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır” dedi.

    Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Polis teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır” dedi. Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

    SALDIRILARI KAHRAMANCA ÖNLEDİLER

    “Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Polis teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır. Halkımızın her zaman güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olan polis teşkilatımızın mensupları, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemişler; bu uğurda canları pahasına mücadele etmişlerdir. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, Anayasa ve yasalara sadakatle görev yapan polis teşkilatımız, 173 yıllık bilgi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atmıştır. Üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.”        

    Etiketler: gazetehaberleri , recep tayyip erdoğan , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri