Polis teşkilatına ‘kuruluş’ mesajı

Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Polis teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır” dedi. Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’a gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

SALDIRILARI KAHRAMANCA ÖNLEDİLER

“Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Polis teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır. Halkımızın her zaman güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olan polis teşkilatımızın mensupları, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemişler; bu uğurda canları pahasına mücadele etmişlerdir. Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, Anayasa ve yasalara sadakatle görev yapan polis teşkilatımız, 173 yıllık bilgi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atmıştır. Üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.”