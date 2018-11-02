Polis temizlikçi kılığına girip yakaladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis temizlikçi kılığına girip yakaladı!
GeriGündem Polis temizlikçi kılığına girip yakaladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (İHA)
02.11.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Polis temizlikçi kılığına girip yakaladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara’da temizlikçi kılığına giren polisler, ATM'lere aparat yerleştirerek banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirme anı güvenlik kameralarına, emniyet ekiplerinin operasyonu da polis kamerasına yansıdı.

Ankara polisi, ATM'lere aparat yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi temizlikçi kılığına girerek suçüstü yakaladı. Operasyon anı anbean polis kameralarına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödeme Sistemleri Büro Amirliği ekipleri, bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve hesaplardan son beş ay içinde yaklaşık 4 milyon lira çekildiğini belirledi. Bunun üzerine kent genelindeki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda kart kopyalama aparatı yerleştiren 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar sonucunda 6 kişinin kimliklerini ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

POLİSLER TEMİZLİKÇİ KILIĞINA GİRDİ

Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını işi bitince almaya gelecek şüphelileri yakalamak için temizlikçi kılığına girerek beklemeye başladı. Günlerce şüphelileri temizlikçi kılığında takip eden Ödeme Sistemleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Enver S. ve Eren K.’yı yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM'ye geldikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Polis temizlikçi kılığına girip yakaladı

TEMİZLİKÇİ KILIĞINDAKİ POLİSLERİN OPERASYONU KAMERALARA YANSIDI

Zanlıların olay yerine geldikleri araçta ve üzerilerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, dizüstü bilgisayar, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Operasyon anı ise anbean polis kameralarına yansırken, diğer şüpheliler Muharrem K., Volkan U., Yusuf Salcan ve Cankut K. de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis temizlikçi kılığına girip yakaladı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin 7 harikası

WP: Asitte mi eritildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Doğum gününde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti