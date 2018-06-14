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    Polis tek tek kimlik kontrolü yaptı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul (DHA)
    14.06.2018 - 08:43 | Son Güncelleme:

    RAMAZAN Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Türkiye Huzur Arife" denetimi İstanbul’da da devam etti.

    Vatandaşların, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan denetimde 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 polis görev yaptı. 

    Polis tek tek kimlik kontrolü yaptıDENİZ VE HAVA ARAÇLARI DA KATILDI

    Bin 209 uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime ayrıca deniz araçları ve helikopterler de destek veriyor. Türkiye genelinde 40 dedektör köpekte görev yaptı.

    Polis tek tek kimlik kontrolü yaptıBEŞİKTAŞ’TA TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

    Denetim noktalarından biri de Beşiktaş’ta bulunan vapur iskelesiydi. Ekipler hem vapurdan inenlerin kimliklerini kontrol etti. Hem de araçları tek tek durdurarak arama yaptı.

    Polis tek tek kimlik kontrolü yaptı

    Polis tek tek kimlik kontrolü yaptı

    Etiketler: son dakika , haberler
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