Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis atamaları ne durumda?
Polis tayinleri, Türkiye genelinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Polis tayinlerine göre ilişik kesme işlemlerini ve tayin prosedürlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Peki, POLNET sistemi üzerinden açıklanacak olan polis tayinleri nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Polis tayinleri için binlerce memurun beklentisi devam ediyor. Her yıl mayıs ve haziran aylarında netlik kazanan polis tayinleri için sorgulamalar sürüyor. İşte, Polis tayinleri için bazı detaylar
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıllarda da mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen polis tayinleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
Tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına gelecek olan mesajlara kilitlendi.
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuçlar güncellenecektir.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.
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